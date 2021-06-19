إثيوبيا تعلن إلغاء تأشيرة دخول البلاد من المطار "فيزا كاونتر" بشكل "مؤقت" من جميع البلدان

أعلنت السلطات الإثيوبية إلغاءها بشكل "مؤقت" تأشيرة دخول البلاد من المطار "فيزا كاونتر"، حيث شمل الإلغاء أيضا "الفيزا الإلكترونية".

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وقالت السلطات الإثيوبية أنه "يتعين على طالبي زيارة إثيوبيا مراجعة السفارات الإثيوبية في بلدانهم".

وفي التفاصيل، أصدرت السطات التعليمات الآتية: "اعتبارا من منتصف ليلة يوم 18 يونيو الماضية، سيتم وقف العمل مؤقتا بتأشيرات الدخول عند الوصول، والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين من جميع الجنسيات وعلى جميع شركات الطيران، إلى مطار أديس أبابا مؤقتا".

المصدر: "الرواية الأولى"