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شركة الكهرباء والغاز الجزائرية ''سونلغاز" تكشف عن الاتفاق على عقود استثمار مع ليبيا بـ 5 مجالات

مال وأعمال

شركة الكهرباء والغاز الجزائرية ''سونلغاز
Reuters
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أعلنت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية ''سونلغاز" اليوم السبت عن الاتفاق على عقود استثمار مع ليبيا في 5 مجالات، حسبما أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية.

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وكشف الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" شاهر بولخراص، عن الاتفاق على عقود الاستثمار مع ليبيا في 5 مجالات، بالإضافة إلى دعم أسطول الإنتاج الليبي بـ265 ميغاواط بداية من هذا الصيف.

وفي تصريح خص به تلفزيون "النهار"، أعلن بولخراص، عن إعادة تأهيل شبكات النقل ذات التوتر العالي بليبيا، وصيانة محطات توليد الكهرباء مع تزويدها بقطع الغيار اللازمة.

وكشف بولخراص، عن مشاورات مع الشركة العامة للكهرباء الليبية في مجال التدريب والتكوين، بالإضافة إلى إبرام عقود شراكة، والتي جاءت تطبيقا لتوصيات مجلس الأعمال الجزائري الليبي الأخير.

المصدر: "النهار"

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