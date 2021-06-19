إيروفلوت تنظم رحلات جوية إضافية إلى تركيا

قال ميخائيل ديمين الممثل الرسمي للخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، إن هذه الشركة ستطلق رحلات جوية إضافية إلى بعض المدن التركية.

وذكر ديمين، أن الشركة ستنفذ يوميا رحلة واحدة إلى كل من أنطاليا وبودروم ودالامان، ورحلتين إلى اسطنبول.

وأشار ممثل الشركة، إلى أن عدد الرحلات المذكورة، قد يتغير في المستقبل على أساس الطلب الفعلي.

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في وقت سابق، أعلنت روسيا أنها ستستأنف الرحلات الجوية إلى تركيا اعتبارا من 22 يونيو، وذلك بعد توقف دام ثلاثة أشهر تقريبا. وتم وقف الرحلات الجوية في منتصف أبريل الماضي بعد تدهور الوضع الوبائي في تركيا.

المصدر: نوفوستي