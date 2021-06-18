اعتقال نائب سابق لرئيس وزراء في قرغيزستان على خلفية قضية منجم للذهب

تم اعتقال تايربيك سارباشيف نائب رئيس حكومة قرغيزستان السابق، بعد الاشتباه بتورطه في التواطؤ مع ممثلي شركة Centerra الكندية.

كما تم اعتقال مجموعة من المسؤولين السابقين الكبار في الحكومة والبرلمان، ومن ضمنهم رئيس وزراء سابق، ورئيس لجنة برلمانية سابق، وكذلك مبعوث رئاسي سابق، وكذلك تم اعتقال مجموعة من البرلمانيين السابقين، على خلفية التحقيق في هذه القضية.

في مايو الماضي، فرض البرلمان القرغيزي، الإدارة الخارجية على منجم كومتور للذهب، الذي تديره وتستثمره شركة كندية.

المصدر: ريا نوفوستي