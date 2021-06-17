الحكومة المصرية تشتري أرضا مصرية من مستثمرين كويتيين

تمكنت الحكومة المصرية من شراء قطعة أرض ضخمة في منطقة "مثلث ماسبيرو"، من أجل استكمال مخطط تطوير المنطقة.

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وأكدت محافظة القاهرة شراء قطعة الأرض من المستثمرين الكويتيين، في منطقة "مثلث ماسبيرو"، بجوار مبنى التليفزيون المصري، على كورنيش النيل، بعد موافقتهم على توقيع عقد بيع الأرض إلى المحافظة من أجل استكمال مخطط تطوير المنطقة.

ووفقا لبيان محافظة القاهرة: "توقيع العقد، يؤكد حرص الدولة المصرية، على تسوية كافة المعاملات المالية بشكل ودي توافقي، يراعي مصالح الأطراف، ويؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في التعامل داخل مصر، خصوصاً في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط مصر والكويت".

ولفتت إلى أنه تم بنجاح توقيع عقد بيع رضائي، بين المحافظة ومجموعة الملاك الكويتيين لقطعة أرض كبيرة، في "مثلث ماسبيرو"، وبموجب العقد، تقوم الدولة بشراء الأرض الخاصة بالملاك الكويتيين، ودفع مبلغ يمثل القيمة السوقية الحالية لقطعة الأرض، على أن يتم استكمال تطوير المنطقة.

المصدر: RT