روسيا تصعد في تصنيف الاقتصادات القادرة على التنافس

أظهر تصنيف للاقتصادات العالمية الرائدة من حيث قدرتها التنافسية أن روسيا صعدت في الترتيب في عام 2021.

وأشار التصنيف لمدرسة الأعمال الدولية IMD ومدرسة "سكولكوفو" الروسية للإدارة، إلى أن روسيا صعدت 5 مراكز في الترتيب منذ العام الماضي، وحلت في المركز الـ 45 من أصل 64.

ويشار إلى أن تحسين مواقع روسيا في الترتيب مرتبط بتطوير القطاع المالي والتكنولوجيات العالية وتقليص الأضرار بالبيئة المحيطة وتحسن عمل نظام الرعاية الصحية.

وقال التصنيف أن روسيا حلت في المركز الـ 16 من حيث السياسات الضريبية و25 من حيث نسبة توظيف العمالة و24 من حيث مستوى تطوير القاعدة العلمية.

وحسب مؤشرات التطور الاقتصادي وحالة البنية التحتية حلت روسيا في المركز الـ 38 وفاعلية الحكومة في الـ 50 وحالة أوساط الأعمال 54.

وستكون من أهم المهمات الماثلة أمام الاقتصاد الروسي زيادة النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية للنقل، ومحاربة الفقر وعدم المساواة وتراجع عدد السكان.

وتتصدر سويسرا هذا الترتيب الاقتصادي، بينما تراجعت سنغافورة التي كانت في المرك الأول العام الماضي إلى المركز الخامس هذا العام.

المصدر: "تاس"