الاتحاد الأوروبي يفتح أبوابه للسياح الأمريكيين

ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر، أن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة وافقت اليوم الأربعاء على رفع قيود الدخول إلى بلدان الاتحاد، التي كانت مفروضة على الأمريكيين.

ووفقا للمصادر فإن الأمريكيين سيتمكنون من السفر إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا أم لا.

وأشارت المصارد إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في استقبال السياح الأمريكيين انطلاقا من 27 يونيو 2021.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض قيودا على السفر كإجراء لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: تاس