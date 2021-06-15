سعر النفط الخام "برنت" يتجاوز 74 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أبريل 2019

تجاوز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"، اليوم الثلاثاء، مستوى 74 دولارا أمريكيا للبرميل لأول مرة منذ أبريل 2019.

وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر أغسطس في بورصة لندن "ICE" في حوالي 18:15 بتوقيت غرينيتش نقطة 74.04 دولار مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6%.

كما ارتفع سعر النفط الأمريكي "WTI" في العقود الآجلة لشهر يوليو إلى مستوى 72.09 دولار للبرميل بزياة 1.74%.