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سعر النفط الخام "برنت" يتجاوز 74 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أبريل 2019

سعر النفط الخام "برنت" يتجاوز 74 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أبريل 2019

مال وأعمال

سعر النفط الخام
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تجاوز سعر النفط الخام من مزيج "برنت"، اليوم الثلاثاء، مستوى 74 دولارا أمريكيا للبرميل لأول مرة منذ أبريل 2019.

وبلغ سعر النفط البحري الشمالي من مزيج "برنت" في العقود الآجلة لشهر أغسطس في بورصة لندن "ICE" في حوالي 18:15 بتوقيت غرينيتش نقطة 74.04 دولار مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6%.

كما ارتفع سعر النفط الأمريكي "WTI" في العقود الآجلة لشهر يوليو إلى مستوى 72.09 دولار للبرميل بزياة 1.74%.

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