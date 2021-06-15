مؤسسة دبي لصناعات الطيران تطلق سندات بقيمة مليار دولار

أطلقت مؤسسة دبي لصناعات الطيران سندات بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وقالت الوكالة إن عرضا للمستثمرين أظهر أن شركة دبي لصناعات الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، ضمت المزيد من البنوك إلى صفقة مزمعة لبيع سندات مقومة بالدولار الأمريكي والتي ستكون الثانية هذا العام.

وأظهر العرض أن المؤسسة المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة الإمارة، ستصدر سندات على شرائح مدتها ثلاث و/أو سبع سنوات لممارسة خيار استدعاء سندات مستحقة العام المقبل وعام 2024.

كما ستستخدم المؤسسة عائدات السندات الجديدة لأغراض عامة للشركة. وستكون السندات بالحجم القياسي، أي 500 مليون دولار على الأقل عادة.

المصدر: "رويترز"