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الحكومة العراقية تسمح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين

مال وأعمال

الحكومة العراقية تسمح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية.

وقالت في بيان صحفي، إن "مجلس الوزراء قرر السماح للشركات النفطية الرابحة، تشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية".

وأضافت، أن "قرار السماح سيكون وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على ألا يزيد عددهم على 6 آلاف أجير".

وأشارت، إلى أن "القرار جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، المنعقدة في 8/6/2021".

 

المصدر: RT

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