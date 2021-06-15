رئيسة منظمة التجارة: اتفاق الطائرات بين أوروبا وأمريكا يمكن أن يحقق "نتائج تاريخية"

أشادت مدير عام منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويلا، اليوم الثلاثاء، بتوصل واشنطن وبروكسل إلى حل لنزاعهما بشأن دعم صناعة الطائرات.

وقالت المسؤولة، التي تولت منصبها في مارس 2021 وتهدف إلى إصلاح المنظمة التي مقرها جنيف، إن هذا يظهر أنه "حتى أكثر الخلافات التي تبدو أنها مستعصية يمكن حلها".

وأضافت: "هذا الاتفاق يثبت أنه مع العمل الشاق والإرادة السياسية يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية تحقيق نتائج تاريخية".

وكان النزاع الذي استمر 17 عاما أحد النزاعات الأطول أمدا في منظمة التجارة.

المصدر: رويترز