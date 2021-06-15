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"كوين شيرز": العملات المشفرة تشهد نزوحا للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي

مال وأعمال

Reuters /FW1F/Andrew Heavens
صورة تعبيرية
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أظهرت بيانات من "كوين شيرز" لإدارة العملات الرقمية، اليوم الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي.

وأشارت البيانات إلى أن عملة "الإيثر" سجلت نزوحا قياسيا للتدفقات مع اتخاذ المؤسسات الاستثمارية خطوة إلى الوراء.

وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من العملات المشفرة 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو. ومنذ منتصف مايو بلغ مجمل التدفقات النازحة 267 مليون دولار، تمثل 0.6 بالمئة من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

وسجلت "الإيثر" أكبر حصة في نزوح التدفقات الأسبوع الماضي وبلغت 12.7 مليون دولار.

وأشارت بيانات "كوين شيرز" إلى أن نزوح التدفقات من "بتكوين" تراجع الأسبوع الماضي إلى 10 ملايين دولار، وهو أقل كثيرا من المستوى القياسي في الأسبوع السابق البالغ 141 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"

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