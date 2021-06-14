صندوق من أبوظبي يراهن على تأجير الطائرات وسط أزمة القطاع

يساند صندوق من أبوظبي شركة ناشئة لتأجير الطائرات يديرها هوارد ميلر المدير المالي السابق لشركة "رايان-إير"، لكي تُكوّن أسطولا من 100 طائرة على مدار الأعوام الثلاثة القادمة.

وصندوق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز"، المملوك جزئيا لصندوق مبادلة السيادي التابع لحكومة الإمارة، هو أحد المستثمرين الرئيسيين في شركة التأجير "سايرس أفييشن"، التي يقع مقرها في أبوظبي.

وقال ميلر، الذي رحل عن "رايان-إير" في 2014، إن "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" استثمر 100 مليون دولار في "سايرس"، التي لها مشاريع مشتركة مع شركتي الاستثمار الأمريكيتين "كوروم كابيتال" و"إتش.بي.إس إنفستمنت بارتنرز".

وتأسست "سايرس" في مارس 2020، وأعلنت اليوم الاثنين استحواذها على أول عشر طائرات لها.

وتعتزم شركة التأجير تكوين أسطول من 100 طائرة معظمها لطرز أقدم من طائرات "إيرباص إيه320 نيو" و"بوينغ 737 إن.جي" تستأجرها شركات طيران بالفعل.

وقال ميلر إن "الطائرات أحادية الممر هي عمود الطيران الفقري رغم ما يحدث في العالم"، مشيرا لأزمة فيروس كورونا التي عصفت بالقطاع.

ورغم أن الطلب العالمي على السفر قد يستغرق سنوات للتعافي من الجائحة، فإن الرحلات القصيرة باستخدام الطائرات ذات الممر الواحد تنتعش في بعض الأسواق.

المصدر: "رويترز"