الكويت.. انكماش الناتج المحلي الإجمالي 9.9% في 2020

خلصت تقديرات حكومية أولية إلى أن اقتصاد الكويت انكمش 9.9% خلال عام 2020، مقارنة بنموه بنسبة 0.4% في 2019.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام تأثر بالتراجع الحاد في أسعار النفط.

واستندت الوكالة في تقريرها على تصريح صادر عن محافظ المركزي الكويتي، محمد الهاشل الذي اعتمد على تقديرات أولية وإحصاءات، حيث قال إن "البنك استخدم كل الوسائل المتاحة لديه لتقليل آثار وباء كورونا".

وأضاف الهاشل أن التقديرات والإحصاءات الأولية أشارت أيضا إلى أن التضخم زاد إلى نحو 2.1% في العام الماضي مقارنة بنسبة 1.1 في 2019.

وتعرضت مالية الكويت، التي تعتمد على النفط في نصف إيراداتها، لضغوط شديدة جراء انهيار أسعار الخام ووباء كورونا، في حين وصل مشروع قانون سيسمح لها بالاستفادة من ديون دولية إلى طريق مسدود وسط خلافات في برلمانات وحكومات متعاقبة.

وكانت تقديرات صدرت عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي أشارت إلى تسجيل الكويت انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% خلال العام الماضي.

المصدر: "رويترز"