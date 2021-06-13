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مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من تفاوت وتيرة التعافي الاقتصادي بسبب كورونا

مال وأعمال

مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من تفاوت وتيرة التعافي الاقتصادي بسبب كورونا
Reuters
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حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من تفاوت متفاقم في وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وسط مصاعب تواجهها بعض الدول في الحصول على اللقاحات.

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وقالت جورجيفا في تصريح صحفي خلال قمة مجموعة السبع (G7) في جنوب غرب إنكلترا: "أخذنا نحذر من تفاوتات في التعافي تنذر بالخطر، أحدث البيانات تؤكد أن هذا المنحنى لن يتواصل فحسب، بل سيتعمق".

وأضافت مديرة صندوق النقد أنها تتوقع أن "يكون ارتفاع التضخم مؤقتا، لكنه أمر لا يمكن التسليم به وأن التضخم في الاقتصادات الناشئة يبعث على أشد القلق".

المصدر: رويترز

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