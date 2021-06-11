عجز الميزانية الأمريكية يسجل مستوى قياسيا

سجل عجز الميزانية الأمريكية مستوى قياسيا حيث بلغ 2.06 تريليون دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام الميزانية الجاري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقرير شهري أصدرته يوم الأربعاء، إن العجز هذا العام أعلى بنسبة 9.7% من العجز البالغ 1.88 تريليون دولار الذي سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما أظهر التقرير أن برامج الإغاثة من فيروس كورونا دفعت الإنفاق في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأفاد بأن الإنفاق في الفترة من أكتوبر إلى مايو بلغ مستوى قياسيا حيث وصل إلى 4.67 تريليون دولار، بزيادة 19.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت عائدات الضرائب الحكومية بنسبة 29.1% لتصل إلى 2.61 تريليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، تعزز رقم هذا العام من خلال مدفوعات الضرائب التي تم سدادها في مايو، بعد شهر من الموعد النهائي المعتاد في أبريل ولكن قبل شهر من الموعد النهائي في يونيو من العام الماضي.

المصدر: "أسوشيتد برس"