بوتين: لم يتم تجاوز الجائحة بعد لكن الاقتصاد الوطني يتعافى

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الاقتصاد الوطني يتعافى على الرغم من أنه لم يتم بعد التغلب على جائحة كورونا، حيث تجري مواصلة العمل على مواجهة أزمة الفيروس المستجد.

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وجاء هذا التصريح خلال لقاء جمع الرئيس الروسي اليوم الخميس بوزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، حيث أطلع مانتوروف بوتين على نتائج عمل وزارة التجارة والصناعة الروسية.

وقال الرئيس الروسي: "لسوء الحظ، لم يتم حتى الآن التغلب على جميع تداعيات الوباء، ولا تزال المعركة ضد هذا الفيروس مستمرة. ومع ذلك فإن الاقتصاد يتعافى والقطاع الحقيقي للاقتصاد (الروسي) يتعافى".

كذلك أشاد بوتين خلال اللقاء بعمل صندوق التنمية الصناعية، وقال إن عمل الصندوق كان فعالا، حيث أصبح الآلية الرئيسية لبرنامج إحلال الواردات والمشاريع الأخرى.

وفي كلمة خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي انعقد الأسبوع الفائت، أشار بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي أظهر استقرارا خلال الجائحة، وقال إنه من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي في 2021 نحو 4%.

المصدر: تاس