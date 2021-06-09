السودان: لن نرفع الدعم عن القمح وزيت الوقود وغاز الطهي هذا العام

أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أن الحكومة لن ترفع الدعم عن القمح أو غاز الطهي أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء هذا العام، بعد يوم من رفع دعم البنزين والديزل.

وقال: "الحكومة ملتزمة بإلغاء ما يسمى بسعر الصرف الجمركي المستخدم لتحديد رسوم الاستيراد، وتدرس مستويات الرسوم الجمركية لضمان عدم تأثر أسعار المستهلكين".

وتابع: "تدرس الحكومة إصلاحات واسعة النطاق للنظام المصرفي".

وأوضح أنه "تم إنتاج 400 ألف طن من القمح في الموسم الماضي، وهو ما كان مخيبا للآمال، ويمثل ربع احتياجات البلاد البالغة 1.6 مليون طن".

وينفذ السودان جملة إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي، منها خفض قيمة العملة على أمل الخروج من أزمة اقتصادية طويلة الأمد وجذب التمويل الأجنبي.

المصدر: "رويترز"