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بيانات تظهر انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وزيادة مخزون الوقود

مال وأعمال

بيانات تظهر انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وزيادة مخزون الوقود
Reuters Angus Mordant
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أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن بيانات من معهد البترول الأمريكي تشير إلى أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود.

وقالت المصادر إن بيانات معهد البترول أظهرت أن مخزونات الخام انخفضت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو الجاري.

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وارتفعت مخزونات البنزين مليوني برميل في حين صعدت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.8 مليون برميل.

وأشارت "رويترز" إلى أن معهد البترول لم يرد على طلب للتعقيب على البيانات.

المصدر: رويترز

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