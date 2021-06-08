البنك الدولي: لا نؤيد فكرة التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات كورونا

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن البنك لا يدعم التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد

وعن السبب من وراء هذا الموقف، أشار إلى إنه يتخوف من أن يعوق ذلك الابتكار في قطاع الأدوية.

وقال: "نحن لا نؤيد ذلك، لأنه من شأنه أن يخاطر بتقليل الابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع".

وتعمل العديد من الشركات في العالم على تطوير أو طورت لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، الذي يعصف بالعالم ويفرض واقعا حياتيا جديدا عليه.

المصدر: رويترز