السعودية تحظر استيراد الدواجن الفرنسية

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قرارا بحظر استيراد لحوم الدواجن والبيض مؤقتا من مناطق Landes وPyrenees-Atlantiques وGers الفرنسية بسبب انتشار إنفلونزا الطيور.

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وأوضحت الهيئة أن قرار الحظر الصادر جاء بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل حالات تفشي جديدة لمرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق.

واستثنت الهيئة من قرار الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريا والكفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة لدى جمهورية فرنسا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

ويأتي القرار إلحاقا لقرار الهيئة رقم (14280/ق) بشأن فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة AINT GEOURS DE MAREMNE في فرنسا، بسبب تفشي إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

المصدر: واس