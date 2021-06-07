أزمات الكساد العالمي التي قبلها لعب أطفال.. في مجلس الدوما الروسي يتوقعون أزمة واسعة

حذر رئيس لجنة مجلس الدوما للميزانية أندريه ماكاروف من أزمة خانقة قد تضرب الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، تكون أشد وطأة من الكساد الكبير.

وأضاف أن الكساد الكبير سيبدو لعبة أطفال مقارنة بالأزمة الجديدة، مذكرا بأن محللين وخبراء مرموقين توقعوا اندلاع الأزمة الاقتصادية في 2020.

وقال ماكاروف متحدثا في جلسات استماع برلمانية اليوم الاثنين: "الأزمة الاقتصادية التي تحدث عنها الجميع لم تحدث في 2020، والأكثر من ذلك لن تنتهي مع نهاية أزمة كورونا. الأزمة الحقيقة لم تبدأ بعد".

وعن سبب عدم حدوث الأزمة في 2020، قال إن الأزمة لم تحدث لأن اقتصادات العالم ضخت الأموال إلى الأسواق، وغمرتها بتريليونات الدولارات، في إشارة إلى إجراءات التحفيز التي تم اتخاذها لمكافحة كورونا وتبعاتها.

ودعا إلى الاستعداد لمواجهة الأزمة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي خرج من جميع الأزمات السابقة بأقل الخسائر.

وقال: "علينا أن نمر بالأزمة والعالم بأسره سيواجهها، وبالمعنى الدقيق للكلمة استنادا إلى نتائج هذه الأزمة، سيتم تشكيل نظام عالمي جديد".

لمصدر: نوفوستي