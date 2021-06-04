سعر برميل "برنت" يتجاوز مستوى 72 دولارا لأول مرة منذ مايو 2019

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الجمعة، وتجاوز سعر برميل مزيج "برنت" مستوى 72 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2019.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ" فقد صعد مزيج "برنت" لفترة وجيزة فوق مستوى 72 دولارا للبرميل، لكنه عاد وانخفض دون هذا المستوى، وبحلول الساعة 17:24 بتوقيت موسكو، جرى تداول المزيج عند 71.76 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.63% عن سعر التسوية السابق.

وفيما يلي رسم بياني يظهر منحى تداول برميل "برنت" خلال تعاملات الجمعة 4 يونيو 2021:

bloomberg

بينما ارتفع برميل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.77% إلى 69.34 دولار للبرميل.

المصدر: RT