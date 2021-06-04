"إيرفلوت" الروسية تتوقع استئناف الرحلات مع مصر في الأيام المقبلة

أعلنت شركة "إيرفلوت" الروسية أنها تتوقع استئناف رحلات الطيران مع مصر في الأيام القريبة المقبلة.

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أفاد بذلك رئيس "إيروفلوت" ميخائيل بولوبويارينوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24" اليوم الجمعة.

وقال ردا على سؤال حول خسائر الشركة من الإغلاق المؤقت للرحلات الجوية بين روسيا وتركيا: "من الصعب جدا التعويض عن فقدان السوق التركية. نتوقع استئناف الطيران مع مصر في الأيام المقبلة وقد يساعد ذلك في تعويض بعض الخسائر".

والأربعاء أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية قد تستأنف في فصل الصيف الجاري.

الكصدر: انترفاكس