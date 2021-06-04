تركيا.. توقعات بارتفاع احتياطيات الغاز في البحر الأسود

يتوقع أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن اكتشافات غاز جديدة في البحر الأسود، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول".

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وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس التركي الجمعة عن تطورات جديدة في حقول غاز سكاريا التركية، والتي من المتوقع أن تكون حول اكتشاف غاز جديدة وتؤدي إلى زيادة في احتياطيات الغاز المكتشفة في البحر الأسود.

وأضافت الوكالة أن جهود الاستكشاف والحفر المتزايدة للآبار الجديدة في البحر الأسود من قبل سفينة التنقيب التركية "الفاتح" على وشك أن تؤتي ثمارها مجددا، وذلك بعد اكتشاف السفينة 405 مليارا متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود العام الماضي.

وكان اكتشاف تركيا للغاز في البحر الأسود العام الماضي هو أكبر اكتشاف للغاز في تاريخها.

وعلق رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، العام الماضي على هذا الاكتشاف وقال، إن القيمة الاقتصادية المحتملة للاكتشاف تبلغ حوالي 80 مليار دولار.

المصدر: الأناضول