الخطوط القطرية: النزاع مع إيرباص قد تكون له تداعياته

دعا الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية مجلس إدارة إيرباص إلى التدخل في النزاع الدائر بين الشركتين، لافتا إلى أن عدم العثور على حل قد تكون له تداعياته لصانع الطائرات الأوروبي.

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وقال أكبر الباكر في مقابلة، إن الكرة في ملعب إيرباص لإيجاد حل قبل تصاعد النزاع أكثر. وأحجم عن الإدلاء بتفاصيل، لكنه نفى تقريرا لـ"رويترز" بأن الأمر يتعلق بطلاء الطائرة "أيه 350".

وقال متحدث باسم إيرباص إن الشركة تجري محادثات منتظمة مع عملائها لكنها سرية.

المصدر: رويترز