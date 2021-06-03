الافتتاح الرسمي لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

شهد اليوم الثاني لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الافتتاح الرسمي لهذا الحدث الاقتصادي، الذي يشهد مشاركة عربية وأجنبية واسعة.

ومن المتوقع أن يزور المنتدى حوالي 2000 مشارك أجنبي من 53 دولة، وقطر تشارك هذا العام بصفة ضيف شرف.

وتم اليوم الخميس توقيع مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين روسيا وقطر، والتي تهدف لتحفيز العلاقات الثنائية، وخاصة التجارية والاقتصادية.

وانطلقت أمس الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ومنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ينعقد منذ العام 1997، وفي إطاره يتم تنظيم جلسات نقاش وفعالية الطاولة المستديرة وحوارات عمل ووجبات إفطار عمل.

وفي العام 2019 زار المنتدى عدد قياسي من الأشخاص تجاوز مستوى 19 ألفا من 145 دولة حول العالم، وتم توقيع 745 اتفاقية بقيمة تزيد عن 3.27 تريليون روبل (حوالي 44 مليار دولار)، لكن في العام 2020 تم إلغاء انعقاد المنتدى بسبب أزمة فيروس كورونا.

المصدر: RT