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إمارة أبوظبي تستكمل إصدار سندات سيادية بقيمة ملياري دولار لمدة 7 سنوات

مال وأعمال

إمارة أبوظبي تستكمل إصدار سندات سيادية بقيمة ملياري دولار لمدة 7 سنوات
Reuters /FW1F/Mark Potter
أبوظبي
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أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي بأن الإمارة استكملت بنجاح طرح سندات سيادية ضمن شريحة بقيمة ملياري دولار أمريكي لمدة 7 سنوات، تعد الأولى من نوعها في المنطقة.

وأضاف المكتب أن السندات لاقت إقبالا واسعا من قبل المستثمرين من ذوي الدخل الثابت، بما في ذلك الشركات والمحافظ الاستثمارية الأمريكية، ما أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين بشكل ملحوظ في الإمارة.

وقدمت شريحة الإصدار السيادي لإمارة أبوظبي أقل عائد على الإطلاق من قبل مصدر سيادي في الأسواق الناشئة.

المصدر: "رويترز"

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