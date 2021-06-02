المحكمة الإسبانية العليا: من حق "بائعات الهوى" تشكيل نقابات عمالية

أقرت المحكمة العليا الإسبانية SC، بحق "بائعات الهوى" في تشكيل نقابات عمالية، وجاء ذلك وفقا لقرار صدر عن الهيئة القانونية اليوم الأربعاء.

واعترفت المحكمة العليا في إسبانيا بحق الأفراد الذين يمارسون نشاطا جنسيا بتشكيل اتحاد أو نقابة، كذلك أيدت طلب شكوى تقدمت به نقابة OTRAS بهذا الشأن.

وأشارت المحكمة العليا في إسبانيا إلى أن الحديث يجري عن "بائعات الهوى اللواتي يعملن لحسابهن الخاص".

وكانت نقابة OTRAS قد تقدمت بطلب استئناف للمحكمة العليا ضد قرار الهيئة القضائية الوطنية في إسبانيا، التي أبطلت ميثاق النقابة.

المصدر: "تاس"