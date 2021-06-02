وكالة سلامة الطيران الأوروبية تحث دول الاتحاد الأوروبي على حظر استخدام مجال بيلاروس الجوي

حدثت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، تحذيرها بخصوص المجال الجوي لبيلاروس، وحثت الدول الأعضاء وعددها 31 معظمها من التكتل الأوروبي، على حظر استخدام مجال بيلاروس الجوي.

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وحثت الوكالة الدول الأعضاء، على "إصدار تعليمات لشركات الطيران بتجنب التحليق في أجواء تلك الدولة في أعقاب إجبارها طائرة تابعة لشركة "رايان إير" على تحويل مسارها والهبوط بأراضيها".

وأصدرت الوكالة، التي تراقب السلامة الإقليمية لكنها لا تملك سلطة إصدار أمر مباشر بمنع التحليق في أجواء بيلاروس، توصية الأسبوع الماضي لشركات الطيران، لكنها قامت بتحديث ذلك بتوجيه جديد للحكومات.

المصدر: رويترز