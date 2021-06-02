وزير الطاقة الروسي يتحدث عن نهاية حقبة النفط

تحدث وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، اليوم الأربعاء، عن نهاية حقبة النفط، ويأتي ذلك في وقت تسعى الكثير من دول العالم لزيادة الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة.

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وقال وزير الطاقة الروسي، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إنه من السابق لأوانه الحديث عن نهاية حقبة النفط، وحتى العام 2035 من غير المتوقع حدوث تغيير حاد في استهلاك الطاقة.

وأضاف الوزير الروسي أن التغيير الذي يمكن أن نشهده هو تغيير في أهمية النفط، وأشار إلى أن المحللين لديهم تقييمات وتغييرات مختلفة بهذا الصدد.

ولفت إلى أن البنوك تعمل على خفض تمويل المشاريع المرتبطة بالوقود الآحفوري، وقال: "هذه القيود بالطبع يمكن أن تؤثر على شركات الوقود والطاقة وتزيد من تكلفة التمويل. لكن القول إن عصر النفط انتهي لا يزال سابقا لأوانه".

وتسعى العديد من البلدان في العالم لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري على خلفية أجندة المناخ العالمي، وروسيا تعمل أيضا في هذا الاتجاه، لكنها لن تتخلى بشكل كامل عن مصادر الطاقة التقليدية، وفقا للوزير.

وانطلقت اليوم الأربعاء أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 يونيو الجاري، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين في المنتدى نحو 5 آلاف شخص، وكما جرت العادة سيشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أعمال المنتدى.

المصدر: نوفوستي