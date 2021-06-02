بعد دعوة أردوغان..الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي

انخفض سعر الليرة التركية، اليوم الأربعاء، إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار، بسبب تصريحات الرئيس، رجب طيب أردوغان، حول "الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة"، وفق وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد

وسجلت العملة التركية تراجعا بأكثر من 4%، إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.88 ليرة تركية مقابل الدولار، بعد تصريحات لأردوغان، اعتبر فيها أن بلاده بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، وأنه تحدث إلى محافظ البنك المركزي بشأن هذه القضية، مما أدى إلى انخفاض الليرة لمستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.

وفي مقابلة مع قناة "تي.آر.تي" التركية الإخبارية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، قال أردوغان: "تحدثت إلى محافظ البنك المركزي اليوم- نحتاج بالتأكيد إلى خفض أسعار الفائدة".

وأكمل: "نحتاج من أجل ذلك أن نرى أسعار الفائدة تبدأ في الانخفاض في يوليو وأغسطس"، مشيرا إلى أن "ذلك من شأنه أن يرفع العبء على الاستثمارات".

وبحسب "رويترز"، تسببت دعوات الرئيس التركي المتكررة لخفض تكاليف الاقتراض، وإقالته المفاجئة لآخر ثلاثة محافظين للبنك المركزي التركي، تسببت في تراجع مصداقية البنك بشدة، إذ أن أردوغان كان قد أقال المحافظ السابق المتشدد في المسائل النقدية، ناجي إقبال، في مارس الماضي، مما أدى إلى انخفاض الليرة 12% مقابل الدولار في أسبوع.

وأشارت "رويترز" إلى أن تركيا تعتمد على الدخل بالعملة الصعبة من السياحة لدعم عجز حسابها الجاري، وتخاطر بموسم ضائع آخر هذا العام، في ظل فرض دول عدة قيودا على السفر إلى تركيا بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"