عرض للأزياء القطرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية (فيديو + صور)

شهدت مدينة سان بطرسبورغ الروسية مساء أمس عرضا للأزياء القطرية، وذلك في إطار برنامج "أيام قطر" المنعقد على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا الأسبوع.

وستنظم فعالية "أيام قطر" في الفترة من 1 يونيو إلى 3 من الشهر نفسه، وتنعقد في المتجر الشهير بمدينة سان بطرسبرغ "عند الجسر الأحمر" (Au Pont Rouge).

وفي يوم الافتتاح تم تقديم عرض مجموعة من أزياء "وعد"، حيث تعرف الجمهور على تصاميم معاصرة للأزياء القطرية.

RT

RT

RT

وخلال أيام فعالية "أيام قطر" سيتم عرض مستحضرات تجميل وملابس من المصنعين والماركات المعروفة في قطر.

وتأتي فعالية "أيام قطر" في إطار مشاركة الدوحة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث تشارك قطر بصفة ضيف شرف وبوفد كبير يضم مسؤولين ورجال أعمال، ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع 60 اتفاقية بين الجانبين الروسي والقطري.

ومن المقرر أن يلقي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلمة عبر تقنية الفيديو في الجلسة العامة للمنتدى يوم الجمعة المقبل. وبالإضافة للشق الاقتصادي والتجاري تقدم قطر خلال المنتدى برنامجا ثقافيا واسعا، حيث تعرض تقاليد تاريخية وفنا معاصرا للبلاد.

المصدر: RT