غريتا تونبيرغ تعلق على تصريحات وزير الطاقة السعودي بشأن المشاريع النفطية الجديدة

اعتبرت الناشطة في مجال حماية البيئة، غريتا تونبيرغ، أن تصريحات وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، حول عدم واقعية التخلي عن مشاريع جديدة في قطاع النفط مظهرا للذعر.

وقالت تونبيرغ، المواطنة السويدية البالغة 18 عاما فقط والمعروفة عالميا بانتقاداتها الحادة لسياسة زعماء الدول في مجال البيئة، عبر تغريدة نشرتها الثلاثاء تعليقا على تصريحات بن سلمان: "من الواضح أننا نشهد بداية لنهاية عصر الوقود الأحفوري. إنهم يبدؤون بالوقوع في حالة من الذعر".

وتابعت الناشطة السويدية مخاطبة أنصارها: "دعونا نسرع هذه العملية".

"It (the IEA report) is a sequel of the La La Land movie. Why should I take it seriously?" says the Saudi Energy Minister.

Wow. We're clearly witnessing the beginning of the end of the fossil fuel era. They're starting to panic.

Let's speed up the process.https://t.co/2kAqE8Mmto — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 1, 2021

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الطاقة السعودية إن الدعوة إلى التخلي عن مشاريع جديدة في قطاع استخراج النفط المنشورة في تقرير صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة "استمرار للفيلم لا لا لاند"، في إشارة إلى عدم واقعية مثل هذه المبادرات.

المصدر: RT