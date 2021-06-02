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غريتا تونبيرغ تعلق على تصريحات وزير الطاقة السعودي بشأن المشاريع النفطية الجديدة

مال وأعمال

غريتا تونبيرغ تعلق على تصريحات وزير الطاقة السعودي بشأن المشاريع النفطية الجديدة
Reuters JOHANNA GERON
الناشطة السويدية في مجال حماية البيئة، غريتا تونبيرغ.
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اعتبرت الناشطة في مجال حماية البيئة، غريتا تونبيرغ، أن تصريحات وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، حول عدم واقعية التخلي عن مشاريع جديدة في قطاع النفط مظهرا للذعر.

وقالت تونبيرغ، المواطنة السويدية البالغة 18 عاما فقط والمعروفة عالميا بانتقاداتها الحادة لسياسة زعماء الدول في مجال البيئة، عبر تغريدة نشرتها الثلاثاء تعليقا على تصريحات بن سلمان: "من الواضح أننا نشهد بداية لنهاية عصر الوقود الأحفوري. إنهم يبدؤون بالوقوع في حالة من الذعر".

وتابعت الناشطة السويدية مخاطبة أنصارها: "دعونا نسرع هذه العملية".

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الطاقة السعودية إن الدعوة إلى التخلي عن مشاريع جديدة في قطاع استخراج النفط المنشورة في تقرير صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة "استمرار للفيلم لا لا لاند"، في إشارة إلى عدم واقعية مثل هذه المبادرات.

المصدر: RT

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