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الخزانة الأمريكية تمنح شركة Chevron للطاقة مهلة لإنهاء مشاريعها في فنزويلا

مال وأعمال

الخزانة الأمريكية تمنح شركة Chevron للطاقة مهلة لإنهاء مشاريعها في فنزويلا
Reuters
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أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء ترخيصا جديدا لشركة Chevron Corp، ما يمنحها متسعا من الوقت حتى الأول من ديسمبر لإنهاء مشاريعها المشتركة في فنزويلا.

وهذا الترخيص يسري أيضا على شركات Halliburton وSchlumberger Limited و Baker Hughes و Weatherford International.

وشركة Chevron Corporation هي شركة طاقة أمريكية متعددة الجنسيات ويقع مقرها الرئيسي في سان رامون ولاية كاليفورنيا.

المصدر: "رويترز"

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