عقود "برنت" ترتفع وتسجل أعلى مستوى في 3 شهور
Reuters
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت"، اليوم الثلاثاء، فوق مستوى الـ70 دولارا للبرميل، وسجل الخام العالمي أعلى مستوى منذ 8 مارس الماضي.
وبحلول الساعة 15:18 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.48% إلى 71.04 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.29% إلى 68.5 دولار للبرميل.
ولقيت الأسعار دعما من توقعات بنمو الطلب على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا.
المصدر: نوفوستي