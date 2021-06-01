نائب رئيس الوزراء الروسي يعطي تقييما لوضع سوق النفط العالمية

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأنه رغم التحسن الملحوظ في وضع سوق النفط العالمية، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر عالية من عدم اليقين.

وجاء تصريح نوفاك خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق "أوبك+" المنعقد اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي: "على الرغم من التحسن الملحوظ في الوضع مقارنة بالوضع المتأزم الذي كان قبل عام، حيث نشهد اليوم إمدادات كافية من النفط، وزيادة في الطلب واستقرارا في الأسعار، إلا أنه لا تزال هناك مخاطر عالية من عدم اليقين (تحوط سوق النفط)".

وقبل ذلك أوصت لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+" بالإبقاء على مستويات إنتاج النفط لشهر يوليو المقبل كما هي، وذلك بحسب ما صرح به مصدر لوكالة "إنترفاكس".

وكانت مجموعة "أوبك+" اتخذت في أبريل الماضي قرارا بزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي اعتبارا من مايو الماضي بمقدار 350 ألف برميل يوميا، وبنفس الكمية في يونيو 2021، وفي يوليو المقبل بواقع 441 ألف برميل يوميا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار الذهب الأسود، اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام "برنت" أعلى مستوى منذ مارس الماضي، إذ لامس مستوى 71 دولارا للبرميل. ولقيت الأسعار دعما من توقعات بنمو الطلب على الوقود خلال موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

المصدر: RT + إنترفاكس