نائب رئيس الحكومة الروسية يتحدث عن تضخم غير مسبوق في الولايات المتحدة

أفاد النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، أندريه بيلوؤسوف، بأن معدلات التضخم ستصل في الولايات المتحدة هذا العام إلى نسبة غير مسبوقة تتراوح بين 4% و5%.

وقال بيلوؤسوف في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم الاثنين، إن "العديد من البلدان، وقبل كل شيء الولايات المتحدة والدول الأوروبية، أضعفت بشكل حاد سياستها النقدية أثناء الأزمة ووسط الوباء. ولم يضعفوها فحسب، بل أيضا تم ضخ الكثير من الأموال للسكان. ومن جهة أخرى تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية في العالم خلال الجائحة، وهذا الوضع تسبب في ارتفاع الأسعار".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن العديد من الدول في أوروبا اعتادت أن تكون معدلات التضخم بمستوى صفري، وفي بعض الدول هناك انكماش، والآن في العديد من هذه البلدان التضخم عند 2%.

وأضاف، أن الولايات المتحدة تستهدف التضخم عند مستوى 2% بينما هو الآن 2.5%، وهذا العام على الأرجح سيكون التضخم عند مستوى 4% - 5%، وهذا يعد مستوى غير مسبوق.

المصدر: نوفوستي