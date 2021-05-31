الكرملين يكشف تفاصيل مشاركة بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلقي كلمة في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع، يلي ذلك المشاركة في جلسة نقاش.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري، بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "يوم الجمعة ستكون هناك كلمة للرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) في الجلسة العامة، ثم ستجري مناقشة بمشاركة أمير قطر والمستشار النمساوي".

وأضاف بيسكوف، أن بوتين حاليا يعمل في منتجع سوتشي، حيث يجري تحضيرات للمنتدى الاقتصادي.

وتنطلق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية من 2 وحتى 5 يونيو 2021 أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه) مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويحمل منتدى هذا العام شعار "معا مرة أخرى. اقتصاد الواقع الجديد". ويعد أول حدث تجاري واسع النطاق بعد إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشارك قطر في الحدث الاقتصادي بصفة ضيف. ويستضيف المنتدى عادة مدراء كبريات الشركات الروسية والأجنبية، إضافة إلى سياسيين بارزين من مختلف دول العالم.

ويمثل المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، وتشمل فعالياته أعمالا مختلفة، مثل الطاولة المستديرة، وفعاليات ثقافية، كما يعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة.

المصدر: RT