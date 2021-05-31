الذهب أم الدولار أيهما أفضل؟.. خبير يقدم نصيحة للمدخر الحائر

أين يستثمر المدخرون أموالهم، في الدولار أم الذهب، أم يحولونها إلى عملات أخرى، قدم خبراء استطلعت آرائهم وكالة "نوفوستي" نصائح للراغبين في استثمار مدخراتهم للمستقبل القريب.

وأشارت الوكالة إلى أن سعر أونصة الذهب قد صعد مؤخرا فوق مستوى 1900 دولار، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع العام الجاري، كما أن المعدن النفيس يظهر ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، حيث زاد سعره بنحو 13% خلال الشهرين الماضيين، لكن سبق هذا الارتفاع انخفاض لمدة 7 أشهر.

وجاء ارتفاع الذهب في الوقت الحالي مدعوما بانخفاض العملة الأمريكية، إلى جانب تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

ويراهن المستثمرون على الذهب الآخذ بالصعود، على خلفية ضعف الدولار، ويرون أن التعافي البطيء للاقتصاد الأمريكي ليس حقيقيا، لذلك يعتقدون أن الأموال يجب توجيهها إلى المعدن النفيس.

وتأتي نصائح المتعاملين وسط مخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، إذ أن مؤشر أسعار المستهلكين تجاوز في أبريل الماضي مستوى 4%، وهو أعلى مستوى في 12 عاما.

ويشير مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) إلى أن المستوى المستهدف للتضخم سيتم بلوغه في نهاية 2023، أي أن مؤشر التضخم سيواصل الارتفاع، لذلك يجب التوجه إلى الذهب كأداة للتحوط.

المصدر: نوفوستي