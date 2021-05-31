ديون عند الذروة في 2021.. وكالة عالمية تعطي تقييما للاقتصاد الأردني

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن تصل ديون الحكومة الأردنية إلى الذروة في عام 2021 ، مع انخفاض لاحق مدعوم بالعودة إلى النمو.

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كذلك توقعت الوكالة انخفاض العجز العام للحكومة في الأردن إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 ، وإلى 2.7% في عام 2022.

وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي توقعت "فيتش" ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأردني 2.5% في عام 2021 و 3.0% في عام 2022.

وأكدت وكالة "فيتش" تصنيف الأردن الائتماني عند درجة "-BB" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأشارت إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر تفاقم الدين الحكومي بالأردن، وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب.

المصدر: رويترز