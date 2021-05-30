"روسيا-1": بوتين سيحضر مراسم تدشين مصنع سيارات "آوروس"

أفادت قناة "روسيا-1" التلفزيونية اليوم الأحد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور مراسم تدشين مصنع سيارات "آوروس" الفاخرة الجديدة.

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وحسبما أعلن في وقت سابق هذا الشهر، فإن مراسم التدشين ستجري الاثنين 31 مايو في مصنع سيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة "ألابوغا" في جمهورية تتارستان الروسية، ليبدأ بذلك الإنتاج التسلسلي لسيارة Aurus Senat الفاخرة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة الروسية في مارس أنه تمت صناعة دفعة تجريبية من سيارة "آوروس"، وخضعت تلك السيارات للاختبار.

المصدر: وكالات