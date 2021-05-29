مصر.. ارتفاع الصادرات الزراعية إلى أكثر من 3.3 مليون طن خلال هذا العام

أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية بالبلاد إلى أكثر من 3.3 مليون طن، خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021.

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وقال القصير، إن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة هي الموالح، بطاطس، بصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، فلفل، مانغو، ثوم، عنب.

وأشار إلى أنه تم تصدير 8500 طن خوخ وحوالي 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول إنكلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق، الأمر الذي يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصري حيث يشهدا إقبالا متزايدا من الدول التي تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية، الأمر الذي يعكس أيضا جودة المنتجات الزراعية المصرية وسلامة الاجراءات التي تتخذ في تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.

وأكد وزير الزراعة، أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة، وأنها حققت حتى الآن زيادة حوالي 250 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيدا بالجهود التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل اجراءات التصدير دعما للاقتصاد الوطني.

ناصرحاتم-القاهرة

المصدر: RT