السويد تدرس فرض "ضريبة المليونير"

أكدت وزيرة المالية السويدية، ماجدالينا أندرسون، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم يريد فرض "ضريبة المليونير" حتى يساهم الأغنياء بشكل أكبر في دعم نظام الرعاية الاجتماعية بالبلاد.

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و في صحيفة "ديجنس نيهيتر" اليومية، قالت ماجدالينا أندرسون: "بالرغم من زيادة دخول الفقراء 50% منذ التسعينات، فقد تضاعف دخل الأغنياء الذي يمثلون 1% من السكان أكثر من 3 أضعاف".

وأضافت: "يمكن أن يزيد عدم المساواة من خطر تعزيز المشاعر الاستبدادية والشعبوية، ونطرح عددا من المقترحات لتقليص فجوة الدخل في السويد على المدى الطويل"، مشيرة إلى أنه يجب ألا تشمل هذه الضريبة العقارات، وأن سيكون لها حد أقصى، دون تفاصيل تذكر عن الخطة التي طرحها حزبها، وليس الحكومة.

وبحسب وكالة "رويترز"، تزايدت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في السويد خلال العقود الأخيرة، بالرغم من أن البلاد ما زالت من بين أكثر الدول مساواة من الناحية الاجتماعية في العالم.

المصدر: "رويترز"