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خبير يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في روسيا هذا العام بفضل التطعيم

مال وأعمال

خبير يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في روسيا هذا العام بفضل التطعيم
Sputnik
حملة التطعيم في روسيا
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يرى رئيس وكالة التصنيف الائتماني التحليلي الروسي، ميخائيل سوخوف، أن تطعيم السكان ضد فيروس كورونا سيزيد الناتج الداخلي الإجمالي في روسيا عام 2021 بنسبة أكثر من 1%.

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وقال سوخوف في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية عشية منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "يسمح وجود اللقاحات بعدم اللجوء من جديد إلى فرض قيود على مجالي الخدمات والنقل. ويزداد طول الحياة في البلاد ليس بفضل انخفاض نسبة الوفيات بكورونا فحسب، بل وبفضل تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية".

وأضاف: "مهما كان الأمر فتدل تقييماتنا على أن التأثير الإيجابي لاستخدام اللقاحات سيتجاوز 1% من الناتج الداخلي الإجمالي لعام 2021".

وأفاد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في 27 مايو الجاري، بأن نحو 17 مليون شخص في روسيا تلقوا أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي

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