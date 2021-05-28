"ستاندرد أند بورز" تغير النظرة المستقبلية للبحرين إلى "سلبية"

قالت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات إنها عدلت النظرة المستقبلية للبحرين إلى "سلبية" من "مستقرة"، مرجعة القرار إلى وتيرة خدمة الالتزامات المالية والديون الخارجية.

وأوضحت الوكالة في بيان أن "الوتيرة المترددة للإصلاح المالي لا تكفي لجلب الاستقرار إلى نسبة ديون البحرين إلى ناتجها الإجمالي على مدار الأعوام القليلة المقبلة، رغم ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع 2020".

وأضافت أن "البيئة السياسية والاجتماعية الهشة ستواصل الضغط على جهود الإصلاح المالي الحكومية هذا العام ومستقبلا".

وانكمش اقتصاد البلد الخليجي المنتج للنفط 5.4 بالمئة العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع تأثر قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة بالجائحة.

وتتوقع البحرين عجزا قدره 1.2 مليار دولار (3.20 مليار دولار) في 2020، حسبما أعلنته وزارة المالية في مارس.

إلى ذلك، تتوقع الوكالة انتعاش اقتصاد البحرين في 2021، لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7 بالمئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والنشاط الاقتصادي الإقليمي.

المصدر: "رويترز"