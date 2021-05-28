إيلون ماسك يكشف طبيعة علاقته بمطوري عملة "دوغكوين"

كشف الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، عن طبيعة علاقته بالقائمين على عملة "دوغكوين" المشفرة.

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وشدد ماسك في مقابلة تلفزيونية على أنه لا يتحكم في مطوري عملة "دوغكوين"، وليس لديه منظمة رسمية من شأنها أن تضمن قابلية تشغيل العملة الرقمية، لذلك فهو شخصياً ليس لديه مرؤوسون بين المطورين، وقدرته على اتخاذ أي قرارات محدودة.

وكان الملياردير الأمريكي ماسك قد خاطب في وقت مضى متابعيه على "تويتر"، ودعاهم إلى المشاركة في تطوير عملة "دوغكوين "، وعرض بوجه خاص إرسال أفكاره لتحسين العملة الرقمية على خدمة الويب "GitHub" أو في موقع "Reddit".

وأشار ماسك إلى أن شخصا اقترح تغيير رسوم المعاملات اعتمادا على مراحل تدرج القمر، ووصف الفكرة بأنها "رائعة".

وأوضح الملياردير الأمريكي في إحدى المناسبات سبب إعجابه بعملة "دوغكوين" مقارنة بغيرها، مشيرا إلى أنها تختلف عن العملات الرقمية الأخرى بأن لديها "ميمات وكلاب".

وبعد أن استطلع ماسك متابعيه على "تويتر" حول ما إذا كانوا يرعبون في أن تضيف شركة تيسلا عملة "دوغكوين" في تعاملاتها، ارتفعت قيمة هذه العملة بنسبة 17% في بضعة دقائق.

المصدر: 1prime.ru