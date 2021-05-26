معهد البترول: شركات النفط والغاز الأمريكية تستعد لموسم أعاصير الأطلسي لعام 2021

أكدت الخبيرة بمعهد البترول الأمريكي سوزان ليميكس، الأربعاء، أن شركات النفط والغاز الطبيعي الأمريكية تستعد لموسم فوق المتوسط لأعاصير الأطلسي متوقع هذا العام.

وقالت: "نحن نحاول أن نكون مستعدين بقدر الإمكان في 2021".

وتتوقع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ما بين 3 إلى 5 أعاصير كبرى هذا العام برياح لا تقل سرعتها عن 178 كيلومترا في الساعة.

وأشارت الإدارة أيضا، إلى أنها تتوقع ما بين 6 إلى 10 أعاصير برياح لا تقل سرعتها عن 119 كيلومترا في الساعة من بين 13 إلى 20 عاصفة مدارية متوقعة في 2021.

وشهد العام الماضي 30 عاصفة، وهو عدد قياسي، تسببت في توقف الإنتاج في حقول نفط برية بنسبة وصلت في إحدى المراحل إلى 90%، مما أدى إلى تعطل مصاف نفطية لأسابيع.

والمتوسط السنوي لعدد الأعاصير المدارية في الأطلسي للفترة بين عامي 1991 و2020 هو 3 أعاصير كبرى و7 متوسطة و14 عاصفة مدارية.

المصدر: "رويترز"