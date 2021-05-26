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موسكو تعلق على قرار كييف وقف شراء الطاقة الروسية

مال وأعمال

موسكو تعلق على قرار كييف وقف شراء الطاقة الروسية
Sputnik
صورة تعبيرية
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علقت وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء على قرار كييف وقف شراء الطاقة الكهربائية من روسيا حتى أكتوبر المقبل.

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وقال يفغيني غرابشاك نائب وزير الطاقة الروسي إن وقف أوكرانيا لاستيراد الكهرباء من روسيا لن يؤثر على منظومة الطاقة في البلاد.

وقبل ذلك قال أليكسي جونشارينكو عضو برلمان أوكرانيا عن كتلة "التضامن الأوروبي" إن اللجنة الحكومية الأوكرانية لضبط الطاقة ومجال الخدمات، حظرت استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس حتى 1 أكتوبر 2021.

المصدر: نوفوستي

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