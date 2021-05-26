 
مباشر

الأردن وسوريا يبحثان تسهيل النقل والتنقل بين البلدين

مال وأعمال

الأردن وسوريا يبحثان تسهيل النقل والتنقل بين البلدين
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhh0

بحث وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة، مع القائم بأعمال السفير السوري في المملكة عصام نيال، واقع النقل والمشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع بين البلدين.

إقرأ المزيد
وفد تجاري أردني يصل دمشق
وفد تجاري أردني يصل دمشق

وعرض الجانبان، "بحضور أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني، الآليات الكفيلة بتسهيل حركة النقل والتنقل، بين البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم المواطنين ويسهل حركة البضائع دعما للاقتصاد في البلدين".

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، الأحد الماضي، وفد تجاري أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

المصدر: "عمون"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا