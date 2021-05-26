الأردن وسوريا يبحثان تسهيل النقل والتنقل بين البلدين

بحث وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة، مع القائم بأعمال السفير السوري في المملكة عصام نيال، واقع النقل والمشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع بين البلدين.

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وعرض الجانبان، "بحضور أمين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني، الآليات الكفيلة بتسهيل حركة النقل والتنقل، بين البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم المواطنين ويسهل حركة البضائع دعما للاقتصاد في البلدين".

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، الأحد الماضي، وفد تجاري أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

المصدر: "عمون"